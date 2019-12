Un nouveau titre de Champion de Bourgogne Franche-Comté pour le Givry Boxe Thaï Boran.

Il a été remporté samedi dernier à Audincourt par Sébastien Herit, lors des championnats FFKMDA (Fédération Française de Kick Boxing Muay Thaî et Disciplines Associées), qui se sont déroulés à Audincourt (Doubs)



C'est la première fois que « Le grand Seb », comme le surnomme ses amis du club, participait aux championnat régionaux de FFKMDA. Et l'on peut dire qu'il a fait preuve d'un parcours exemplaire, puisqu'il a remporté ses 2 victoires avant la limite, dans la catégorie des « moins de 80 kilos ».

Il est donc qualifié pour les championnats de France, qui se dérouleront en mars dans la région parisienne, ce qui est une performance pour quelqu'un qui a débuté la boxe Thaî il y a seulement 3 ans.

A noter qu'il sera accompagné dans ces championnats par Sébastien Demont, dans la catégorie des « moins de 63 kilos » et Léa Laville (cadette), championne de France 2019, qui ,faute de participantes dans sa catégorie en Bourgogne Franche- Comté, a été qualifiée d'office cette année.

Et tous ces combattants pourront encore briguer prochainement d'autres titres régionaux, et pourquoi pas nationaux, dans les 2 autres Fédérations auxquelles le club est affilié : l'AFMT (Académie Française de Muay Thaï) et la FSGT (Fédération Sportive et Gymnique du Travail).

Pour tout renseignement sur le club : [email protected]

--

Hervé Delaney