Coronavirus : Point sur la gestion de la crise sanitaire par la commune de Givry

La Municipalité a complété son plan de continuité d’activité des services publics, sur lequel Info-Chalon fait un point d'étape.

Renforcement du plan de continuité de service public par l'ajout de nouvelles prestations :

A la Résidence « Aux 7 Fontaines »

Afin de permettre aux résidents de garder le contact avec leurs familles, qu'ils ne peuvent plus voir du fait du confinement. la municipalité et Mme Legrand, directrice de la résidence, leur proposent un nouveau service. Ils s'agit d'un temps d’échange vidéo avec leurs proches, qui pourra durer 10 à 15 minutes.

Ces conversations sont proposées gratuitement chaque mardi, mercredi et jeudi de 14 h à 17 h 00 et permettent aux pensionnaires d'échanger en simultané, via l'application Whereby, avec 3 personnes de l’entourage, qui peuvent simultanément participer à cet échange.

Par ailleurs, des mesures ont été prises pour organiser l'approvisionnement des personnes, qui ont fait le choix de ne pas bénéficier de la demi-pension proposée par la Résidence et pour occuper les résidents, qui sont confinés dans leur appartement.



A la Bibliothèque municipale :

La bibliothèque, qui est actuellement fermée, propose gratuitement la lecture de magazines, livres, bandes dessinées, livres audio, et documents.

Le détail de l'offre figure sur la page Facebook de la Mairie : https://www.facebook.com/givrybourgogne

Mise en place d'une cellule de soutien psychologique : 0800 071 000

Elle s'adresse à l'ensemble de la population de Saône-et-Loire et est assurée gratuitement de 8 h à 18 h, 7/7 jours par des médecins du CHS de Sevrey



Point sur les mesures mises en place au début du confinement :

Veille auprès des personnes âgées :

Muriel Boche, Adjointe aux Solidarités, poursuit avec les membres du CCAS l’appel des personnes les plus anciennes. Après avoir commencé par les plus de 85 ans, l'équipe contacte en ce moment les plus de 78 ans. A ce jour, d'après Juliette Méténier-Dupont, Maire de Givry, qui assure les affaires courantes, jusqu'à la mise en place du nouveau Conseil municipal, aucun problème particulier n'a été signalé, tant d'un point de vue alimentaire, sanitaire ou humain.

Accueil des enfants du personnel soignant :

Cet accueil est proposé tous les après-midi de la semaine, à l'exception du mercredi, de 13h35 à 18h30. Il est assuré dans l'après-midi par des enseignants des écoles élémentaires et et maternelles et en soirée par le personnel communal. Contact: 06.77.66.57.45

Tenue de permanences :

mail : [email protected]

Surveillance et assistance des aînés de la résidence autonomie : 06.80.32.28.47

Sécurité : 06.70.61.77.44

Voirie - Gestion des risques : 06.45.79.28.72

État Civil – Urgence sociale : 06.30.99.67.84

En dehors de ces cas, aucune demande ne pourra être prise en charge. Merci de ne pas utiliser ces numéros à d’autres fins.