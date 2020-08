Cabinet Cartallier : À vendre, à louer à Chalon sur Saône et environs

À VENDRE EN EXCLUSIVITÉ, CENTRE-VILLE, PROCHE COMMERCES



Appartement ancien avec beaucoup de charme, lumineux et traversant, 72 m², comprenant cuisine aménagée, grand séjour salon avec vue sur cour intérieure aérée, grande chambre de 20 m² et bureau/chambre de 8 m², salle d’eau, wc, dressing ; chauffage individuel gaz, peu de charges,

DPE : D210/E46



Prix 89.900 €.

17 lots de copropriété, Quote part annuelle de charges 600 €.





À VENDRE À CHATENOY LE ROYAL



Pavillon sur sous-sol complet non enterré F5, de 81 m² hab. séjour avec balcon, salon, 3 chambres, salle d’eau, travaux à prévoir, terrain 677 m²,

DPE 353

PRIX 155.000 €

Honoraires charge vendeur





À LOUER 15 RUE DU COLONEL DENFERT



Un grand appartement de type F4 dans maison d'une surface de 88m² situé au 1er étage - Comprenant : entrée avec placard, dégagement, cuisine partiellement meublée, un séjour parqueté avec cheminée, deux chambres avec parquet, un bureau, wc, salle de bains. Chauffage individuel gaz.

Classe énergie E.

Loyer : 630 €/mois.

Honoraires charge locataire : 531.40 € TTC. Dépôt de garantie : 630 €.







À LOUER 16D RUE FRANCOIS MANSART



A deux pas du centre-ville, quartier sécurité sociale, proche gare, écoles et tous commerces - Un appartement en bon état de type 3 avec garage, d'une surface de 56.66 m2, situé au 2ème étage - Comprenant : hall d'entrée, une cuisine avec accès cellier, un séjour avec parquet, deux chambres avec parquet dont une avec placard, un balcon, une salle d'eau, un wc, une cave. Chauffage collectif.

Classe énergie E.

Loyer : 520 €/mois charges comprises dont 120 € de provision sur charges.

Honoraires charge locataire : 352.00 € TTC. Dépôt de garantie : 400 €.

Retrouvez nos biens actuellement disponibles sur notre site : www.immodefrance-chalon.com





9 Place de l’Obélisque

71100 Chalon/Saône

Tél : 03 85 42 71 70

Contact : [email protected]