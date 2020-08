JUDO CLUB CHALON - "nous avons été stoppés en pleine course au mois de mars" pour Yann du Closel

Info-chalon.com continue son tour d'horizon des clubs sportifs chalonnais en cette veille de rentrée scolaire, dans un contexte sanitaire qui s'impose aux associations. Parole est donnée à Yann du Closel, Directeur technique du Judo Club Chalonnais.

Quel bilan faites vous de la saison qui s’est terminée dans les conditions qu’on connaît ?

"Comme tout le monde, nous avons été stoppés en pleine course au mois de mars, à un moment où nous étions dans une belle dynamique. Les cours étaient au complet, et tous semblaient heureux de partager notre discipline.

Côté résultat sportif, cela semblait être présager un bon cru, à l'image de Mathis RAHA qui a juste eu le temps de faire une belle perf' en terminant 5ème du Championnat de France Juniors 1ère division !

Cependant au moins de juin, même si nous n'avions pas accès au Dojo, nous avons pu réunir l'ensemble de nos adhérents pour des séances en plein air et tout de même faire une remise de ceinture suite à un passage de grade virtuel !"

Comment se prépare cette rentrée ?

"Grâce à un protocole sanitaire édité par la Fédération Française de Judo et approuvé par le ministère des sports, nous mettons tout en œuvre afin d'accueillir les personnes dans notre Dojo dans les meilleures conditions. Cela dit, dans notre discipline, nous mettions déjà un point d'honneur en ce qui concerne l'hygiène, donc ce qui nous arrive ne va que renforcer ce que nous mettions déjà en avant !"

Aux parents qui hésitent encore pour inscrire leurs enfants que leur répondez-vous ?

"Je pense que les parents ont pu s'apercevoir à quel point il était important pour un enfant de se défouler et être au contact d'autres enfants.

Il est évident que cela a manqué à tout le monde et je n'imagine pas un instant qu'un parent puisse préférer son enfant face à un écran plutôt que de s'épanouir dans une discipline sportive avec des copains.

Côté Judo, Jigoro KANO (fondateur du Judo) était convaincu des bienfaits éducatifs de sa méthode et pour l'éducateur sportif que je suis depuis 25 ans, je peux vous dire qu'il avait bien raison ! Voir les enfants progresser, s'émanciper, s'entraider, avancer tout en respectant les règles et les autres est la plus belle des formation vers leur vie future".

En terme de perspectives sportives, quelles sont les ambitions du club ?

"L'important au Judo Club Chalonnais, c'est de voir les judokas avec le sourire, être attentifs aux règles de vie et s'épanouir avec les copains sur le tatami.

Avoir le goût de l'effort leur permettra de se sentir bien et d'atteindre les objectifs sportifs que chacun se sera fixé !

Pour ma part, je suis là pour accompagner chacun de mes élèves et si ils se sentent bien au Judo, alors c'est ma plus belle des récompenses !"