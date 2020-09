Sortie du 25ème livre d'Emmanuel Mère, intitulé « Les feuilles d'automne »

La sortie de ce qu'il qualifie d'« anthologie poétique », marque 30 ans d'écriture, où il a navigué entre récits historiques, romans, essais, philosophie, biographie et « beaux livres »...

Mercredi soir, Emmanuel Mère, présentera son dernier né, qu'il à sorti à la demande de ses fidèles lecteurs. C'est un recueil de 177 poèmes, qu'il a sélectionnés parmi tous ceux qu'il a écrits depuis 1990, année où il a publié son premier texte.

La sortie de son «25ème gamin » représente pour lui «un jubilé, un testament poétique », qui retrace une partie de sa vie, avec à chaque fois les mêmes interrogations. « Est-ce que les lecteurs vont apprécier, adhérer ? ».

Mais finalement, au fil notre échange, Emmanuel Mère se demande s'il ne s'agit pas plutôt d'un point d'étape plutôt que d'un testament. Car à ce jour, il se demande s'il aura toujours l'inspiration pour écrire des poèmes, ou s'il ne repartira sur autre chose...

En tout cas, si l'on regarde le nombre de textes qu'il a pu écrire jusqu'à ce jour, et qui dit-il en souriant « nécessiterait 15 tomes, si l'on voulait tous les publier », de l'inspiration, il en a eu beaucoup !

Car celui qui se qualifie « d'écrivant : un artisan de l'écrit » avoue bénéficier « d'une capacité à écrire ».

Ce qu'il aime avant tout, c'est « enrichir les rimes, trouver le bon rythme des vers, pour exprimer au mieux une émotion, une sensation, en jouant sur les sonorités et la musicalité ».

Et s'il privilégie souvent le « côté sombre » dans ses poèmes, ce n'est pas parce qu'il est déprimé. C'est surtout parce qu'il estime que « pour un poète, il est beaucoup plus intéressant d’écrire des douleurs, des blessures que des ciels bleus ». D'autant plus que pour lui, « la profondeur se lit beaucoup mieux dans l'infortune, que dans l'enchantement ».







En pratique :

L'écrivain dédicacera son livre mercredi 30 septembre, de 17 h 30 à 19 h, à la Billebaude (Givry)

L'ouvrage est aussi disponible sur commande auprès de l'auteur ( [email protected] ). Prix : 20 €.