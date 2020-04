Coup de chapeau à la ville de Digoin pour ses focus quotidiens !

Alors que les Saône et Loiriens sont confinés afin d'endiguer le virus, certaines collectivités jouent une vraie communication à destination de leurs administrés.

Une communication qui se veut tournée vers les réseaux sociaux et notamment Facebook, mais une communication qui fait mouche. Quotidiennement, c'est un journal qui est concocté par la ville de Digoin est diffusé sur les réseaux sociaux. Un moyen utile et très efficace d'apporter des informations et surtout de créer du lien avec une population face à elle-même. Notre coup de chapeau du jour à l'équipe de Fabien Genet et à la ville de Digoin.

L.G