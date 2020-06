La Saône et Loire à l'honneur de Mag2Lyon

C'est le Pont-Canal de Digoin qui est à l'honneur en première de couverture.

Plus d'une vingtaine de pages viennent agrémenter ce supplément spécial du Mag2Lyon, dédié à la Saône et Loire. Distribué à 20 000 exemplaires, le Mag2Lyon devrait plonger ses lecteurs et les 1150 kiosques de la région Auvergne-Rhôn-Alpes au coeur de notre beau département. Une opération de com' qui devrait profiter à l'ensemble des opérateurs touristiques de la Saône et Loire.

L.G