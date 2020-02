La phrase du jour sur info-chalon.com

Allez, info-chalon.com ne pouvait pas passer à côté d'une telle pépite ! Alors que Marie Mercier, sénateur de Saône et Loire et ancien maire de Châtenoy le Royal, frappée par le non-cumul des mandats, prenait la parole à l'occasion des voeux à la population ce lundi soir à Mercurey, elle a laissé son sac à main à Vincent Bergeret, premier magistrat de Châtenoy le Royal. La parlementaire de Saône et Loire pleine d'humour a lancé à la salle, "après lui avoir laissé la mairie, je lui laisse mon sac à main !".

L.G