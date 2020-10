Fragnes-La Loyère dispose de son antenne du centre de santé départemental

L’antenne de Fragnes-La Loyère, la 22e antenne du centre de santé départemental, est opérationnelle à partir de ce mercredi pour des premières consultations. Elle est rattachée au centre de santé départemental de Chalon-sur-Saône pour lequel ont été recrutés 13 médecins à ce jour qui consultent à Chalon-sur-Saône et dans les 7 antennes ouvertes en Chalonnais.

Pour faire face à la baisse continue de médecins généralistes en Saône-et-Loire et la perspective de nombreux départs à la retraite non remplacés dans les cinq prochaines années, le Département de Saône-et-Loire a créé le premier centre de santé départemental de France. Ce projet innovant vise à assurer dans les bassins de vie, au plus près des habitants, la présence de médecins généralistes.