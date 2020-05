VISITE D'EMMANUELLE WARGON - Le sénateur Marie Mercier s'étonne du non-respect du protocole républicain

Communiqué de Marie Mercier - Sénateur de Saône et Loire

Visite ministérielle dans le Chalonnais et en Bresse : petit rappel du protocole républicain

La venue d’un ministre représente toujours un temps fort pour la collectivité d’accueil. En ces temps de crise sanitaire, elle revêt un caractère particulier. Emmanuelle Wargon, secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, doit se rendre demain matin sur notre territoire pour échanger avec des artisans puis visiter un chantier de rénovation.

« Pour ces deux séquences, pour des conditions sanitaires et d’organisation, seuls le maire de la commune et le député de la circonscription concernée sont conviés. »

Qu’elle ne fut pas ma surprise à la lecture de ces mots qui nécessitent un rappel des valeurs républicaines de notre pays.

La France est une démocratie parlementaire. Le peuple souverain y est représenté par deux assemblées : l’Assemblée nationale et le Sénat. C’est le Parlement, au nom des citoyens, qui détient le pouvoir législatif et vote les lois. Instituer une différence de traitement entre les parlementaires n’est pas digne d’un Gouvernement et du respect dû à notre Constitution.

Je tiens à souligner toute ma préoccupation pour les différents acteurs de notre vie économique, sociale et culturelle, confrontés aujourd’hui aux difficultés engendrées par la crise sanitaire. Aussi, depuis le premier jour du confinement, je me suis attachée à répondre aux inquiétudes émanant de notre territoire, d'échanger au Sénat et avec les membres du Gouvernement sur un grand nombre de sujets à résoudre. Ces initiatives ont permis très concrètement d'élaborer certains accompagnements à destination des commerçants et des entreprises, mais aussi d'intervenir sur des cas spécifiques.

Dès lors, dans le respect des règles sanitaires que je n’ai eu de cesse de rappeler, il est difficile d’imaginer les sénateurs absents d’une rencontre organisée en Saône-et-Loire entre des professionnels et un ministre de la République.