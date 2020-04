CORONAVIRUS - A Chalon sur Saône, l'Appel lancé par Alain Rousselot-Pailley

Communiqué de presse :

Monsieur le Maire de Chalon vient enfin de transmettre le dimanche 19 avril, une lettre de 6 pages aux nouveaux élus du Conseil Municipal pour les informer officiellement des mesures prises depuis le 16 mars dans le cadre de la crise sanitaire.

Face à ce moment dramatique, le temps n’est plus aux polémiques mais aux propositions pour que Chalon et son agglomération sortent de cette crise dans les meilleures conditions possibles et en oubliant personne. La préoccupation de nos habitants c’est ce qui doit être notre moteur, à nous anciens candidats aux élections municipales et nouveaux élus.

Alors jusqu’à la date du 11 mai, je suggère à Mr le Maire et à Mr le Président du Grand Chalon qu’un point hebdomadaire puisse être adressé à l’ensemble des Chalonnais et des Grand Chalonnais par les réseaux sociaux, ou par les médias afin de les informer en temps réel des décisions prises pour la vie quotidienne et des constantes adaptations nécessaires face à cette crise sans précédent.

Mieux informer et mieux communiquer pour donner de la visibilité et pour rassurer dans une période tellement anxiogène, c’est aussi cela notre mission d’élus. Faire en sorte que chaque habitant ne soit pas en recherche de l’information, mais veiller à ce qu’il soit conseillé en permanence en fonction de ses activités familiales, sociales et économiques. C’est en quelque sorte la meilleure solution pour un confinement mieux admis, et la perspective d’un déconfinement compris et réussi pour tous les Chalonnaises et tous les Chalonnais.

Agissons avec discernement, J’appelle Mr Platret à créer les conditions nécessaires pour une gouvernance collaborative avec les oppositions afin d’être à la hauteur des enjeux de sortie de crise.

Alain Rousselot Pailley

Conseiller Municipal - Ensemble Chalon