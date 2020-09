SENATORIALES - " Je voterai pour la liste conduite par Jean Piret. Lui seul porte l’engagement clair et sans ambiguïté d’un dépassement des logiques partisanes" pour le député de Saône et Loire, Raphaël Gauvain.

Les élections sénatoriales auront lieu dimanche prochain en Saône-et-Loire. Je voterai pour la liste conduite par Jean Piret. Lui seul porte l’engagement clair et sans ambiguïté d’un dépassement des logiques partisanes.

Notre pays est aujourd’hui à un tournant de son histoire. Chacun comprend que la crise sanitaire actuelle porte en elle des tempêtes économiques et sociales majeures. Elle aggrave le risque d’un basculement populiste, alors que gauche radicale et droite extrême progressent élection après élection depuis plus de 20 ans.

Face à ces périls, les clivages politiques de droite et de gauche sont plus que jamais devenus obsolètes. Il faut sortir des polémiques inutiles, avoir le courage de la modération, dépasser les logiques partisanes, et nous rassembler.

Raphaël Gauvain

Député de Saône-et-Loire

5ème circonscription