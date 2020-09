SENATORIALES - Jean Piret appelle à rééquilibrer la représentation de la Saône et Loire au Sénat

Communiqué de presse





Chère Madame,

Cher Monsieur,

Le Sénat est la Chambre des Territoires, c’est sa raison d’être. Il représente nos collectivités, il vous repré- sente. Les élections Sénatoriales du 27 septembre prochain doivent permettre de porter la voix de tous les territoires, dans leur diversité, pour élaborer la Loi et orienter l’action publique.

LA RURALITÉ DE LA SAÔNE-ET-LOIRE DOIT ÊTRE REPRÉSENTÉE AU SÉNAT !

Aujourd’hui, en Saône-et-Loire nous sommes représentés par trois Sénateurs issus du Chalonnais, dont deux sont candidats à leur propre succession. Le 27 septembre, rééquilibrons la représentation de notre Département à la Chambre Haute en élisant un candidat issu de la ruralité.

Volontairement libre de tout mandat, précédemment maire de Suin, Vice-président du Grand Charolais et Vice-Président du Pays Charolais Brionnais, je suis entouré d’une équipe incarnant la diversité de notre territoire.

Je souhaite à travers ma candidature incarner le renouvellement et l’engagement à 100% autour de ce man- dat unique.

LA COMMUNE DOIT VIVRE ET SE DÉVELOPPER

Rurale ou urbaine, les Français sont très attachés à leur Commune, réaffirmant ainsi la force de la proximité. Nos territoires, malmenés par la Loi NOTRe, doivent redevenir le cœur de toutes les politiques publiques dans un équilibre harmonieux entre rural et urbain.

Je défendrai avec force et persévérance la pérennité et le développement de nos Communes, échelon indis- pensable à la République.

LE RURAL EST UNE RESSOURCE POUR LA VILLE

Plus que jamais, villes et villages doivent avancer de concert.

Les ressources de la ruralité sont de vrais atouts pour nos villes, et le développement urbain une vraie chance pour nos villages. Les politiques publiques — numérique, économique, mobilité, santé, etc. — doivent conti- nuer à faciliter le développement équilibré des territoires, et encourager la mise en place de nouvelles solida- rités. Le Centre de Santé créé par le Département de Saône-et-Loire est à ce titre exemplaire.



APPARTENIR À UN PARTI POLITIQUE ?

Les candidats des autres listes sont investis par des partis politiques. Les partis politiques sont utiles quand ils apportent des idées pour bâtir la société de demain. Notre liste ENSEMBLE est transpartisane, et nous reven- diquons ce positionnement qui ne renie en rien les valeurs et convictions de ses membres.

L’élection des Sénateurs de Saône-et-Loire appartient aux Grands Électeurs et à eux seuls.

Vous êtes indépendants et libres de votre choix final.

TROIS SÉNATEURS D’OPPOSITION ?

Les listes qui vous sont aujourd’hui présentées entendent se placer dans une opposition forte au Gouverne- ment. Or, au plan national, il faut garder sa liberté politique et de vote pour soutenir ce qui est bon pour nos territoires et le Pays, en refusant les postures politiciennes.

AU TRAVAIL !

Élu, je m’investirai immédiatement sur les textes liés à la gestion de la crise de la COVID-19 et à la relance économique, ainsi que sur ceux concernant le projet de loi dit 3D (décentralisation, différenciation, décon- centration).

Je soutiendrai tout projet ou proposition de Loi renforçant les sanctions contre les atteintes à une personne détentrice de l’autorité publique, notamment les maires.

Mes colistiers seront mes partenaires privilégiés tout au long de mon mandat et j’entends travailler régu- lièrement et étroitement avec tous les Maires et les Conseillers municipaux et plus généralement tous les élus du Département, sur des sujets ayant trait aux territoires et à leur développement, ainsi qu'à l'Europe, désormais essentielle.

Chers collègues, je suis animé par un profond attachement aux territoires de Saône-et-Loire.

Cet attachement, je le dois à mon parcours et à mon histoire personnelle. Je ne serai pas le Sénateur des terri- toires ruraux opposés aux villes, cette posture serait stérile et contre-productive. Je m’attacherai en perma- nence à rechercher le point d’équilibre entre rural et urbain, les deux forces indissociables de notre réussite collective.

Vous pourrez compter sur mon engagement à Paris pour défendre notre territoire et sur ma présence, à vos côtés, dans vos Communes.

Voter pour la liste ENSEMBLE c’est voter pour votre territoire, c’est voter pour votre Commune, c’est voter pour vous !



Bien à vous, Jean Piret