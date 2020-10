Vers un report des élections régionales et départementales de 2021 ?

Le scénario semble se profiler à grande vitesse.

Compte tenu du contexte et des restrictions qui s'intensifient au fil des semaines, on voit mal comment les élections régionales pourraient se tenir dans des conditions normales. Un scénario évoqué par Richard Ferrand, Président de l'Assemblée Nationale et membre de la garde rapprochée d'Emmanuel Macron ce jour. Des propos annonciateurs du report des élections régionales ? De toute évidence, le sujet est bel sur la table au grand dam d'un certain nombre de candidats déclarés ou potentiels qui risquent d'hurler avec les loups. Reste que de toute évidence, on voit mal comment pourrait se tenir une élection sans campagne, sans porte à porte ni réunion publique. Report des élections régionales mais aussi départementales... évidemment !

Laurent Guillaumé