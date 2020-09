Le Rugby à Châtenoy-le-Royal sur les rails pour la saison 2020 - 2021

Fort d’une bonne trentaine d’unités, toujours en Entente avec le club de Saint Firmin, le CRC prépare sa nouvelle saison du coté Seniors mais aussi dans la construction d’une Ecole de rugby.

Contrairement à toutes les rumeurs véhiculées comme toujours par des langues soi-disant bien pensantes, le rugby de Châtenoy-le-Royal (CRC) continue sa route, d’autant que le recrutement durant cette longue période d’arrêt liée à la pandémie du Covid, a permis de voir ou revoir des joueurs désireux de porter haut et fort les couleurs du rugby à Châtenoy-le-Royal mais aussi en partenariat avec le club de Saint Firmin, pour le coté Championnat Régional Seniors.

La seule certitude en ce début de saison est le fait que le jeune président et joueur, Benjamin Marlot, a souhaité se retirer de son poste présidentiel, tout en restant jouer et fidèle au club. Nous ne jugerons pas les raisons, elles lui sont propres, respectables et son successeur devrait être désigné lors d’une très proche assemblée générale dans les jours à venir.

En attendant les entrainements ont lieu les mercredi et vendredi, en alternance avec le terrain de Saint Firmin. C’est une bonne trentaine de joueurs Seniors qui participent aux entrainements et porteront les couleurs de l’Entente pour cette nouvelle saison. Un Championnat régional qui sera un copié-collé de la saison 2019 - 2020, avec une phase de brassage qualificative pour déterminer les clubs qui pourront jouer, en fonction des classements, en 1ere, 2e, 3e ou 4e séries régionales.

Un effectif qui tient la route

A voir les entrainements qui ont eu lieu cette semaine à Châtenoy-le-Royal et dirigés par les duos Guillaume Boillereaux / Clément Martin du coté Châtenoy et Didier Chaventon /Alex Develay du coté Saint Firmin, on se rend compte que les entraineurs peuvent mieux construire des actions de jeu au vu d’un tel effectif dont on sent une certaine qualité et une envie que ce soit du coté des avants comme des lignes arrières.

Le premier test a lieu cette après-midi, samedi 12 septembre 2020 à 17h contre le club de Montceau et en terre Montcellienne. L’occasion de voir en situation de match le contenu et la valeur de chacun. Ce sera sans doute le seul match de préparation sachant que tous les joueurs n’avaient pas passé les visites médicales dans les temps pour faire une opposition contre la B de Buxy.

Nous reviendrons sur ce match de préparation à Montceau ainsi que sur les nombreuses arrivées au sein du club châtenoyen sans oublier le coté St Firmin, objet de l’Entente.

Le Championnat par lui-même redémarre le dimanche 4 octobre 2020 à Saint Firmin contre l’équipe de Saône Seille, puis ce sera le derby à Givry le dimanche 11 octobre 2020.

C’est bien reparti pour le rugby à Châtenoy-le-Royal.

Un objectif pour Châtenoy

La saison dernière a laissé dans les cartons un objectif pour cause liée à ce satané Covid, s’agissant de la mise en place d’une école de rugby, de tous niveaux d’âge. Une école de rugby est un atout important pour un club et particulièrement pour le CRC surtout quand on sait combien la Municipalité et l’Office Municipal des Sports soutient un tel projet éducatif et social que ce soit matériellement ou financièrement.

Il s’agit pour cela de reprendre la démarche entreprise tant auprès des écoles que du Collège en lançant le projet et en communiquant sur celui-ci auprès des enseignants, mais aussi des parents dont certains sont demandeurs. L’encadrement semble être possible et l’équipe dirigeante actuelle voudrait reprendre attache avec le club du Rugby Tango Chalonnais, peut-être sous une forme d’entente pour certains niveaux d’âge, ce qui serait une bonne solution. Ne doutons pas du bon sens et de la bonne volonté de tous dans cette entreprise et ce part et d’autre pour la cause du rugby sur le territoire.

En attendant place au Championnat des séries régionales et à l’assemblée générale qui va restructurer l’équipe dirigeante dans un seul but, de voir le rugby perduré sur Châtenoy-le-Royal, le club ayant toujours sa place dans le paysage rugbystique régional. Surtout il faut arrêter de tirer dessus par méchanceté, jalousie ou rancoeur. Le rugby véhicule d’autres valeurs humaines plus intelligentes.

JC Reynaud