Les + de 18 ans des coquelicots catégorie à X commencent la saison de bien belle manière

Engagées en régional, les joueuses chalonnaises devraient jouer les premiers rôles!

Ce samedi, lors de son premier tournoi amical, l’équipe des Coquelicots chalonnaises catégorie à X recevaient leurs homologues de Nuits St Georges et de Buxy/Autun.

Cette catégorie à X absente depuis 2 ans est à nouveau opérationnelle parmi les effectifs du club des coquelicots. Formée de joueuses ambitieuses pour cette saison, elles ont démontré d’entrée de jeu qu’il faudra compter sur elles dans la compétition régionale qui se profile.

En effet, devant un public nombreux constitué essentiellement de joueuses U18 et U15, lors des deux confrontations, elles ont remporté haut la main ce premier tournoi amical de préparation de saison en commençant par une victoire sans appel de 22 à 5 face à Nuits et ensuite 5 à 0 contre Buxy/Autun, une équipe beaucoup plus expérimentée.

Info-chalon souhaite bonne chance à ce groupe de + 18 ans des Coquelicots et à tout son staff technique pour la prochaine saison en Régional !

J.P.B