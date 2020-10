AVIS DE DECES - Monsieur Gérard LEBEAULT dit "Moumen"

CHALON-SUR-SAÔNE, FRAGNES



Madame Annick Lebeault-Mention, son épouse ;

Stéphanie Lebeault,

Arnaud et Marina Lebeault,

Raphaël et Séverine Lebault, ses enfants ;

Eléa, Louane, Nola,

ses petites-filles adorées ;

Mme Minique Lebeault,

sa maman ;

Pierre et Brigitte Lebeault, son frère et sa belle-soeur et leur famille ;

Jacques et Martine Mention, son beau-frère et sa belle-soeur et leur famille ;

Mme Solange Mention,

sa tante ;

et toute les familles parentes et alliées,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard LEBEAULT

dit "Moumen"

survenu le 15 octobre 2020 à l'aube de ses 66 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées le mardi 20 octobre à treize heures quinze en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Condoléances sur registres.

Ni fleurs, ni plaques.

Collecte au profit de la "Fédération pour la Recherche pour le Cerveau". Chèque possible "FRC Neuro-Don".