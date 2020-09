La rentrée des Judokas a sonné à Saint-Marcel

C’est dans la salle de Judo au 46 rue Léon Pernot que se sont retrouvés les judokas pour cette première semaine d’entrainement. Après avoir pratiqué en extérieur fin juin ils ont pu retrouver le tatami et surtout le plaisir de faire Judo.

La pratique n’est plus limitée sur le tatami, le protocole sanitaire mis en place par la FFJDA et le ministère des sports encadre l’avant et l’après séance, avec un lavage des pieds et des mains obligatoires avant de monter sur le tatami, le port du masque est de rigueur autour du tapis mais déposé pour la séance. Les encadrants restent masqués durant la séance.

Le JCSM propose des séances d’essais durant tout le mois de septembre. Elles sont ouvertes à tous ceux désireux de découvrir ou redécouvrir la pratique du Judo mais également du Jujitsu

Le cours de JUDO-JUJITSU-SELF DEFENSE encadré par Martine GUERY directrice technique du JCSM se déroule le lundi de 19h15 à 20h45.

Les 6 ans se retrouvent le mercredi de 10h30 à 11h45 tandis que les 7-10ans ont le choix entre le mercredi de 15h30 à 17h00 ou le samedi de 13h45 à 15h15.

Les collégiens sont sur les tatamis deux fois par semaine le mardi et vendredi de 17h30 à 19h00 suivie des lycéens et adultes également le mardi et vendredi de 19h15 à 20h45.

L’équipe d’encadrement composé de Ludovic MICONNET, Adrien THOUVREY, Mathieu GOUTH sous la direction de Martine GUERY est là pour vous accueillir afin que vous puissiez vous épanouir sur le tatami.

Renseignements au 03 85 96 66 77 ou auprès du Président GUERY Gabriel au 06 13 14 08 98 ou par mail à [email protected] - Site Internet : judo-saintmarcel.fr

Inscriptions possibles aux heures d’entrainements.