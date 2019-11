Jean-Marie Moine, adjoint au maire de Saint Rémy annonce sa démission

COMMUNIQUE DE PRESSE

M. Moine et moi-même nous associons afin de vous faire part de son départ de notre collectivité.

En effet, suite à la réalisation d’un projet professionnel, il saisit une belle opportunité qui lui permet également d’effectuer un rapprochement familial qui lui tient à cœur.

M. Moine, adjoint en charge de la sécurité et de la prévention de la délinquance a été particulièrement investi sur la mandature et a travaillé étroitement à l’organisation et au déploiement de la police municipale sur le territoire de notre commune.

Après plus de 5 ans au service des San-Rémois, il mettra dorénavant ses compétences et sa motivation au profit de desseins plus personnels tout en ayant un regard de conseil sur notre ville.

Toute l’équipe se joint à moi pour lui souhaiter bonne chance.

Je proposerai au prochain conseil municipal Joseph Kim à ce même poste.

Florence PLISSONNIER Maire de Saint Rémy