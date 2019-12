MUNICIPALES - « Mon avis pour Saint-Rémy », la consultation citoyenne d’ « Unis pour Saint-Rémy » est lancée.

Pour qu’un projet municipal soit partagé et compris par le maximum de concitoyens, il ne doit pas être conçu par quelques personnes. Il est nécessaire de le construire avec toutes celles et ceux qui le désirent.

C’est dans ce but que l’équipe d’« Unis pour Saint-Rémy » propose aux San-rémoises et aux San-rémois, un questionnaire intitulé « Mon avis pour Saint-Rémy » via le lien suivant :

https://www.askabox.fr/repondre.php?s=254855&r=SPGtEbNRud1d

Ce questionnaire vient compléter le porte à porte qui a démarré il y a cinq semaines. Les résultats de cette consultation permettront de finaliser le programme d’ « Unis pour Saint-Rémy » qui sera présenté par Tristan BATHIARD d’ici la mi-février.

Pour les San-rémoises et les San-rémois qui n’auraient pas d’accès à internet et qui voudraient répondre à cette enquête, il est possible de contacter l’équipe par téléphone au 07 68 16 03 28.