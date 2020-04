CONFINEMENT - Les bons conseils coiffure de Laetitia de LB Studio à Saint Rémy

Info-chalon.com donne la parole à une professionnelle. En cette période de confinement, depuis le 15 mars, les coiffeurs ont disparu de nos agendas. Laetitia Boivin donne les conseils à suivre avant de retrouver votre salon de coiffure.

Prendre soin de ses cheveux pendant le confinement

On ne va pas se mentir en cette période confinement notre motivation a des hauts et …. des bas ….. Pourquoi ne pas profiter de cette periode pour instaurer un rituel spécial cheveux à continuer ensuite, un RDV chaque semaine pour bichonner vos cheveux et obtenir une chevelure saine, brillante et pleine de vitalité. Votre coiffeur sera le mieux placé pour vous conseiller des produits professionnels

Le premier geste essentiel est de se brosser les cheveux comme on se brosse les dents, il faut un brossage doux avec une brosse adaptée, cela permettra d’éliminer les résidus de vos cheveux mais aussi à stimuler le cuir chevelu en stimulant la circulation sanguine et apporter de l’oxygène et des nutriments au cheveu.

Le deuxième geste est bien sûr le shampooing, plus vous lavez vos cheveux, plus les glandes sébacées vont se sentir agressées et produire du sébum. Les lavages fréquents ne sont pas bons pour vos cheveux un lavage tous les 3 jours avec une eau tiède est amplement suffisant… Si ce n’est pas le cas pourquoi ne pas profiter du confinement pour espacer vos shampooings. Toujours faire deux shampooings le premier est lavant et le deuxième moussant, masser délicatement avec de petits mouvements circulaire plutôt que de frotter cela stimulera la circulation ce qui favorisera la pousse et aidera à lutter contre l’excès de sébum, les pellicules et les démangeaisons. Veillez à bien rincer le shampooing c’est très important.

Le troisième geste tout aussi primordial est le soin car nos cheveux réclament la même attention que notre peau. Pour être en bonne santé le maître mot est l'HYDRATATION. Nos cheveux ont besoin d’être hydratés et nourris en profondeur pour rester forts et résistants. C’est la régularité qui va être importante ! Il faut choisir votre gamme de shampooing et de soins suivant la nature de vos cheveux mais aussi suivant leur état du moment et l’adapter à chaque visite chez votre coiffeur car lui seul sera à même de vous conseiller tout comme seul votre médecin sera en capacité de vous prescrire votre traitement. Appliquez votre masque cheveux essorés sur vos longueurs uniquement afin de ne pas alourdir vos racines, faites le pénétrer en lissant votre cheveux avec le pouce et l’index, laisser pauser le temps indiqué sur la notice car chaque marque à ces particularités.

Les petits conseils de Laetitia …..

Ne coupez pas votre frange mais patientez, coiffez la différemment, la tendance étant à la frange rideau….. à vous de jouer en attendant le retour de vos coiffeurs……. Préférés.

Malgré le fait de rester à la maison, prenez soin de vous, préparez vous chaque matin et ….sèchez vous les cheveux à faible chaleur car les cheveux mouillés sont vulnérables, les frottements des vêtements, des draps sensibilisent la fibre, privilegiez des taies en soie ou en en satin plus douce pour le bonheur de vos cheveux et de votre peau.

Si vous utilisez un fer pour boucler comme pour lisser vos cheveux il est impératif de mettre un protecteur de chaleur afin de protèger votre cheveu.

On le sait s’attacher les cheveux en chignon ou queue de cheval est la solution mais ne vous attachez pas les cheveux trop serrés cela risque de casser vos cheveux à certains endroits.

Hâte de vous retrouver …

Laëtitia BOIVIN - LB Studio à Saint Rémy