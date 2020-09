L’Orchestre d’Harmonie Saint Rémy-Les Charreaux Une reprise musicale attendue.

Après 6 mois d’interruption, les musiciennes et musiciens vont pouvoir à nouveau se retrouver en répétition

Un orchestre, avec un maximum de présents, a besoin de pouvoir travailler régulièrement avec son chef et ce n’est pas sans inquiétude sur les modalités d’utilisation de la salle Florent Pagny que les musiciennes et musiciens vont reprendre les répétitions à partir du 17 septembre 2020. Le président de l’Orchestre d’harmonie St Rémy-les Charreaux Laurent Bonnin attend de connaitre la jauge de la salle de répétition fixée par la mairie et de signer la convention.

Le nombre de personnes admises va définir le type de regroupement : répétition par pupitre, en demi-société ou effectif complet.

Lors de sa rencontre avec les élus de Saint Rémy, Laurent Bonnin s’est exprimé sur ce problème :

« La mise à disposition d’une salle comme la salle des fêtes nous parait indispensable pour répéter à effectif complet si la jauge de la salle de répétition est trop faible. Bien sûr les modalités et un planning sont à mettre en place ».

La reprise va se faire aussi pour l’école de musique avec toutes les mesures sanitaires en vigueur.

Les inscriptions vont se dérouler en deux temps :

- Le samedi 12 septembre 2020 de 10h00 à 12h00 sera réservé aux réinscriptions des élèves.

- Le samedi 19 septembre 2020 de 10h00 à 12h00 sera réservé aux inscriptions des nouveaux élèves avec possibilité d’essayer les instruments. Toutes les mesures de nettoyage du matériel seront appliquées.

Les cours sont dispensés par des professeurs diplômés.

Comme il se doit en cette période de Covid 19, les mesures et gestes barrières seront appliqués.

C.Cléaux