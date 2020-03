Les Jeunes agriculteurs de Saône et Loire appellent à donner leurs masques aux soignants

Communiqué :

Covid-19 : Appel à la solidarité, des masques pour des vies !

De nombreux témoignage de médecins, urgentistes, infirmiers et autres membres du personnel de santé font état du manque de masques et autres protections contre le coronavirus, alors que ces derniers sont en première ligne pour soigner les malades.

Pour soutenir notre corps soignant, Jeunes Agriculteurs Bourgogne Franche-Comté appelle les agriculteurs et plus largement toutes les personnes disposant de stock de masques respiratoires anti-poussières de type FFP2 et FFP3, à les donner aux soignants. JA BFC vous invite à les remettre, sans plus attendre, aux professionnelles de santé (médecins, infirmiers, etc..) les plus proches en prenant les mesures de prévention nécessaires lors du dépôt.

Chacune et Chacun porte une part de responsabilité quant à l’issue de cette crise sanitaire. Conservons le nombre minimum de masques peremettant la continuité de nos activité et sachons faire preuve de solidarité envers les professionnels de santé pour qu’ils puissent assurer, sans risque, la continuité des actes médicaux sur l’ensemble du territoire français.

Pour lutter contre la propagation du COVID-19, respectez également à la lettre des consignes de confinement pour sauver des vies.