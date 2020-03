CORONAVIRUS - Les entreprises de Saône et Loire jouent la carte de la solidarité et multiplient les dons aux soignants

Qu'il s'agisse du MEDEF de Saône et Loire ou de la CPME, les organisations patronales de Saône et Loire multplie les initiatives afin de collecter tout ce qu'elles peuvent auprès de leurs adhérents. Des adhérents très à l'écoute de la situation et soucieux de jouer la carte de la solidarité, même si la situation économique plombe un certain nombre d'entreprises du département. Ici ou là, les collectes s'organisent auprès de toutes les entreprises. Masques, blouses, charlottes, gants, lingettes, bidons et sprays de produits désinfectants de surface... tout est bon pour venir épauler les services de soins qui vont avoir besoin d'un très vaste élan de générosité afin de venir à bout du coronavirus qui frappe à nos portes. A l'heure d'écrire ces quelques lignes, ce sont déjà 28 personnes qui sont décédées en Bourgogne-Franche Comté et 73 patients sont en réanimation. Un merci tout particulier à METRO-Chalon, Légendes Gourmandes, PromoCash, SEI Groupe pour leurs gestes du jour. Côté MEDEF, plusieurs milliers de masques, près de 30000 paires de gants, des paires de lunettes, des tabliers ou blouses ont été colectés auprès de leurs adhérents. Un remerciement adressé notamment à Daunat, Lidl, Glassolutions (CEV), SATEBA, Eckes Granini, Chavanne, Valvert, Autditis, Sgs, MT71, Macon Habitat, Technatom, STDI, Blisssport... N'hésitez pas à solliciter les uns et les autres ! Ils passeront chercher tous ce qui peut servir à enrayer la propagation du virus.

Laurent Guillaumé