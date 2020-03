CORONAVIRUS - Toutes les concessions SUMA en mode solidarité

Parce qu’il n’y a pas de petits gestes d’entre-aide, nous voulons à notre échelle, aider et accompagner les professionnels de santé qui luttent tous les jours pour sauver nos vies dans ce combat sans précédent.

Toutes les concessions SUMA mettent gracieusement à disposition tout leur matériel en stock qui pourrait être utile: combinaisons de nos cabines de peinture, équipements de sécurité : gants et masques, housses jetables pour les sièges de véhicules…

Une goutte d’eau pour accompagner ces héros qui souffrent de la pénurie de matériels, mais une goutte d’eau + une goutte d’eau….

Un grand merci à eux pour leur implication au quotidien et à tous les autres secteurs d’activité qui restent également actifs pour nous aider à vivre au mieux cette situation.

Prenez tous bien soin de vous, et n’oubliez pas, restez chez vous pour que nous ressortions tous plus fort très bientôt.