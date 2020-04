CORONAVIRUS - Un collectif d'entrepreneurs se mobilise pour commander 50 000 masques

C'est une initiative d'abord d'amitié et de solidarité qui s'est constitué face au coronavirus. 48000 masques ont été commandés et reçus pour ce collectif d'entrepreneurs du secteur. Notre coup de coeur.

Les hôpitaux de Chalon sur Saône, Mâcon et Beaune vont être bénéficiaires de ce geste de solidarité porté par des entrepreneurs du bassin de Chalon sur Saône et de Beaune. De très bonne heure, au regard des achats réalisés par les acteurs publics, ce sont pas moins de 20 000 euros qui ont été réunis par les entreprises ASIA TRAITEUR, AGEXCOR, SUMA CHALON/ MACON, KPMG, ESPACE COM et un entrepreneur beaunois. 48 000 masques chirurgicaux reçus cette semaine et qui seront répartis équitablement entre les trois établissements hospitaliers. Une initiative qui pourrait déboucher sur d'autres selon Loc Duong, patron d'Asia Traiteur et que du côté de notre rédaction, nous saluons chaleureusement.

L.G