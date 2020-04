Déconfinement : la CPME s’inquiète du risque de « ciseau économique »

Communiqué de presse

Le Premier ministre a indiqué hier soir vouloir présenter d’ici début mai le plan de déconfinement précisant les règles et conditions en vigueur.

Or, un grand nombre d’entreprises sortiront financièrement exsangues de cette période.



Dans ce contexte, Thierry BUATOIS, président de la CPME 71 s’inquiète du risque de « ciseau économique ».



« En effet, explique-t-il, les mesures sanitaires imposées se traduiront vraisemblablement par un surcoût économique tandis que le chiffre d’affaires restera sans doute en berne pendant encore quelque temps.



Augmentation des coûts et baisse durable de chiffre d’affaires conduiraient sans aucun doute à remettre en cause bien des modèles économiques, poursuit Thierry BUATOIS, notamment dans le commerce de proximité non alimentaire. Dans de telles conditions, de nombreux entrepreneurs seraient contraints de cesser leur activité.



Passer le cap du confinement est une chose, passer celui du déconfinement en sera une autre ».