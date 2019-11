L’association Vin sur Vin tient salon à Tournus le 30 novembre et le 1er décembre

Vin sur Vin, le jeune club d’œnologie tournusien, organise samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre son premier Salon des vins au Palais de Justice de la cité abbatiale.

Vous les avez peut-être rencontrés lors des festivités du 8 Décembre à Tournus. Depuis 2 ans ils tiennent en effet un stand gastronomique et œnologique à l’occasion de la Fête des Lumières dans la ville de Greuze. Après quatre années d’existence, les dynamiques membres de l’association Vin sur Vin ont décidé de se lancer dans l’organisation d’un salon des vins. La première édition se déroulera samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre au Palais de Justice avec le soutien de la ville de Tournus.

Vingt vignerons indépendants

C’est un véritable tour de France des vins que vous proposent de réaliser durant ces deux journées Fabien Bourdillon, Guillaume Buchet, Jonathan Clos, Régis Ernault, et Sébastien Layes, les cinq membres du bureau, et leurs onze amis, lesquels ont sélectionné pour vous avec le plus grand soin vingt exposants, tous vignerons indépendants et ayant la fibre bio et écologique.

D’Alsace au Pays de la Loire en passant par la Champagne, la Bourgogne, le Beaujolais, la Savoie, la Vallée du Rhône, le Languedoc-Roussillon, le Bordelais et le Sud-Ouest. Proximité géographique oblige, c’est bien sûr la Bourgogne qui sera la région la mieux représentée avec pas moins de quatre domaines, dont trois pour le seul Mâconnais. « Depuis la création du club d’œnologie, l’idée nous trottait dans la tête mais nous avons laissé mûrir le projet » rappelle le président de Vin sur Vin .

A quelques jours des fêtes de fin d’année, venez reconstituer une partie de votre cave en faisant de bonnes affaires, car cette équipe de passionnés a veillé à ce que le rapport qualité-prix soit au rendez-vous. « La grande majorité des bouteilles est à moins de 20 € » souligne Régis Ernault. Des assiettes gourmandes vous seront servies pour vous restaurer ou pour accompagner vos dégustations et des animations vous seront proposées tout au long du week-end. Un moment convivial et festif à ne rater sous aucun prétexte.

Liste des exposants

Alsace : Domaine Rietsch (Mittelbergheim) : crémant d’alsace, riesling, sylvaner, pinot gris, muscat, gewurtztraminer, pinot noir.

Beaujolais : Domaine des Combiers (Vauxrenard) : beaujolais villages, fleurie.

Bordeaux : Château Couteau (Capian) : bordeaux, côtes de bordeaux, moelleux ; Château Magence (Saint-Pierre de Mons) : graves.

Bourgogne : Domaine Lefort (Rully) : mercurey 1er cru, rully, bourgogne ; Domaine de la Verpaille (Viré) : viré clessé, viré clessé climat, mâcon village, mâcon rouge, bourgogne blanc, blanc de blancs ; Domaine de la Creuze Noire (Leynes) : saint-véran, pouilly-fuissé, beaujolais, juliénas, saint amour ; Domaine Guillot-Broux (Cruzille) : mâcon village, mâcon cruzille, mâcon chardonnay, bourgogne, pouilly-fuissé.

Champagne : Domaine CPM Martin (Neuville sur Seine) : champagne brut, champagne rosé, champagne millésimé, champagne extra-brut.

Languedoc-Roussillon : Domaine de Roquemale (Villeveyrac) : AOC languedoc, IGP pays d’hérault, AOC grés de montpelier ; Domaine de Chamans (Trausse Minervois) : minervois.

Pays de Loire : Château de Princé-Château de Parnay (Saint-Mélaine sur Aubance) : saumur-champigny, cabernet rosé, crémant, anjou, liquoreux ; Domaine de Bel Air (Cravant-les-Côteaux) : AOC chinon ; Domaine de Maltaverne (Tracy-sur-Loire) : pouilly-fumé.

Vallée du Rhône : Domaine Pourra (Sablet) : seguret, gigondas, côtes-du-rhône village ; Domaine de l’Harmas (Orange) : châteauneuf du pape, côtes-du-rhône ; Maison Chastagnol (La Garde Adhémar) : côtes du rhône.

Savoie : Domaine de l’Epervière (Chapareillan) : savoie blanc, roussette de savoie.

Sud-Ouest : Domaine du Petit Paris (Monbazillac) : bergerac sec, bergerac rosé, bergerac rouge, monbazillac ; Domaine Mas Pignou (Gaillac) : gaillac.

Renseignements pratiques

Salon des Vins samedi 30 novembre de 10 heures à 19 heures et dimanche 1er décembre de 10 heures à 18 heures, au Palais de Justice, rue des Casernes à Tournus.

Parking gratuit à proximité.

Entrée : 5 €, verre sérigraphié offert.

Renseignements sur www.vinsurvin-tournus.com ou 07.81.39.67.61.

Gabriel-Henri THEULOT