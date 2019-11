Le Département de Saône-et-Loire officiellement Terre de jeux 2024

Ce jeudi 21 novembre 2019 après-midi, Pierre Berthier vice-président chargé des sports représentait à Paris André Accary, président du Département de Saône-et-Loire, pour signer la convention Terre de jeux 2024 avec Tony Estanguet, président du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Chalon sur Saône est sur la liste pour être centre d'entraînement.

Le label « Terre de jeux 2024» délivré par le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques a pour objectif de distinguer les Régions, les Départements puis les communes qui s’investiront dans ce vaste projet dans le domaine du sport mais également de la santé, du handicap, de l’éducation…

Depuis bientôt 2 ans, le Département s’est engagé dans un partenariat avec le Comité Départemental Olympique et Sportif 71 et 5 villes de Saône-et-Loire qui ont candidaté pour être centre d’entrainement pour les prochains Jeux Olympiques en 2024.

le VTT et le triathlon à Autun

la natation et le basket à Chalon-sur-Saône

le tennis de table au Creusot

l’escrime, l’athlétisme, la lutte, l’aviron, le canoé-kayak en ligne et l’équitation à Mâcon

la gymnastique à Montceau-les-Mines.

Ce jeudi, les 21 premiers départements avaient rendez-vous avec Tony Estanguet, président du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, pour labelliser leur collectivité. Parmi eux, le Département de Saône-et-Loire représenté par le vice-président chargé des sports Pierre Berthier.

Ce label en faveur du projet Paris 2024 se concrétisera au travers diverses actions pour faire vivre à tous les émotions du sport et des JO et pour donner au plus grand nombre la chance de vivre l’aventure olympique et paralympique, dès à présent en Saône-et-Loire !