Assises territoriales de la sécurité intérieure - Les habitants de Saône et Loire sont invités à donner leur avis

Depuis le « Livre blanc de la sécurité publique » de 2011, l’évolution de la menace terroriste, de la délinquance, de la cybercriminalité, des enjeux climatiques et de la gestion de crise lors de catastrophes naturelles de plus en plus nombreuses, a conduit Édouard PHILIPPE, Premier Ministre, à annoncer, lors de sa déclaration de politique générale le 12 juin 2019, la création du « Livre blanc de la sécurité intérieure ».

Son élaboration sera le fruit d’une concertation au niveau territorial, par la tenue de réunions locales associant les différents acteurs de la sécurité intérieure (élus, population et société civile), autour notamment des thèmes suivants :