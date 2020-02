Chassé-croisé sur les routes des vacances - les prévisions du week-end

Les déplacements de ce week-end concerneront toutes les zones scolaires. Ce sera le début des vacances scolaires pour la zone A[1], la deuxième semaine pour la zone B[2] et la fin pour la zone C[3]. Ce week-end marque également la fin des vacances scolaires au Luxembourg et le début des vacances aux Pays-Bas (régions centrale et sud) et en Belgique. Les usagers concernés privilégient comme destination les stations de montagne de proximité. Par conséquent, la fréquentation des stations de sports d’hiver sera importante sur l’ensemble des massifs alpins.

Le vendredi 21 février, des difficultés sont à prévoir sur la traversée de la Bourgogne-Franche-Comté, en direction de Lyon (A31, A6). Dans le sens des retours, la circulation sera dense à l’approche de Paris, notamment sur l’A6 et dans une moindre mesure sur l’A10.

Le samedi 22 février toute la journée, jour de rotation des locations, des difficultés de circulation particulièrement intenses sont attendues sur les axes d’Auvergne-Rhône-Alpes desservant les stations de sport d’hiver (A40, A43). Dans le sens des retours, des difficultés de circulation sont attendues sur les grands axes entre les stations des Alpes et les frontières du nord (en particulier sur les autoroutes A40, A43 et A6). Dans le reste du pays, la circulation sera dense en raison de la diversité géographique des académies en congés mais les difficultés de circulation devraient rester d’intensité modérée.

Dans le sens des DÉPARTS,

Vendredi 21 février est classé VERTau niveau national et ORANGE dans la région Grand Est (10, 21, 52, 71, 89).

Samedi 22 février est classé VERTau niveau national et ROUGE dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes (01, 07, 26, 38, 42, 69, 73, 74).

Dimanche 23 février est classé VERTau niveau national.

Dans le sens des RETOURS,

Vendredi 21 février est classé VERTau niveau national et ORANGE en Île-de-France.

Samedi 22 février est classé ORANGEau niveau national et ROUGE dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes (01, 07, 26, 38, 42, 69, 73, 74).

Dimanche 23 février est classé VERTau niveau national.

Dans le sens des retours

Vendredi 21 février

– Rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 16h.

Samedi 22 février

– Rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 15h ;

– Évitez l’autoroute A6, entre Mâcon et Beaune, de 11h à 16h ;

– Évitez les grands axes de la région Auvergne-Rhône-Alpes menant vers les stations de ski, entre 9h et 16h, notamment les autoroutes A40 et A43.

Pour connaître l’état des routes en hiver, les conditions de circulation et de trafic sur les autoroutes et routes nationales, consultez le site : www.bison-fute.gouv.fr ou téléchargez l’application mobile Bison Futé sur votre téléphone pour retrouver les prévisions ainsi que les cartes "Trafic" et "Routes en hiver" adaptées à votre localisation.

Nouveauté cet hiver :

Si vous circulez dans les Alpes, Bison Futé affiche désormais les principaux évènements sur le réseau départemental des Hautes-Alpes (cols fermés pour l'hiver, routes fermées suite aux intempéries).

Consultez les conditions météorologiques sur www.meteofrance.com

Restez à l’écoute de l’information routière, notamment 107.7 FM sur les autoroutes et les stations FM de France Bleu sur les routes nationales.