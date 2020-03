CORONAVIRUS - Les précisions de la Préfecture de Saône et Loire

Point de situation à la date du 6 mars

5 cas confirmés sont recensés par l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté, pour la Saône-et-Loire, :

– un saône-et-loirien, ayant séjourné en Italie, est hospitalisé au CHU de Dijon (21) ;

–une habitante de l’Ain, ayant un lien avec le site de la Balme-de-Sillingy en Haute Savoie est hospitalisée au Centre hospitalier de Mâcon (71) ;

– un couple saône-et-loirien, de retour du rassemblement cultuel évangélique « Portes ouvertes chrétiennes» de Mulhouse testé par le Centre hospitalier de Mâcon, est en surveillance et confinement à domicile, les symptômes ne nécessitant pas de soins hospitaliers ;

– une patiente saône-et-loirienne a été hospitalisé ce jour au Centre Hospitalier de Chalon-sur- Saône.

Les rassemblements

Le Préfet a rappelé que les rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu clos sont annulées jusqu'au 31 mai 2020 en application de l’arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 4 mars 2020. A ce stade, les circonstances locales ne motivent pas d’interdiction par arrêté préfectoral d’autres rassemblement. Il appartient aux organisateurs d’apprécier, au cas par cas, le cas échéant en lien avec le maire et le sous-préfet, si les rassemblements doivent être maintenus.

Rentrée scolaire du 9 mars

Le préfet et la direction départementale des services de l’Education nationale (DSDEN) ont indiqué que les établissements primaires et secondaires de Sâone-et-Loire seraient ouverts lundi 9 mars pour accueillir personnels et élèves sans restriction, à ce stade.

Les personnes vulnérables

Les participants ont tous souligné l’attention particulière à porter aux personnes les plus vulnérables tout particulièrement les pensionnaires des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Des recommandations ont été transmises aux établissements médico- sociaux de Saône-et-Loire pour que soient mises en place des gestes barrières et des mesures de traçabilité des contacts. Les directeurs d’établissement doivent tenir informés l’Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté, les services du Conseil Départemental et la sous-préfecture ou la préfecture de toute mesure supplémentaire mise en œuvre notamment en matière de restriction d’accès aux visiteurs.