CORONAVIRUS - Les dernières préconisations de la Préfecture de Saône et Loire

industrielles, artisanales et agricoles ne font pas l’objet d’interdiction d’exercice, mais de fortes recommandations d’organisation (gestes barrières et possibilité de télé-travail). Les entreprises des secteurs essentiels notamment à la vie ou en lien avec la sécurité, par exemple, n’ont pas de raison d’arrêter leur activité. Les commerces alimentaires et de première nécessité restent ouverts (liste fixée par arrêté du 14 mars 2020 modifié consultable sur notre site internet via le lien http://www.saone-et-loire.gouv.fr/mesures-relatives-a-la-lutte-contre-la-propagation-a12334.html

Pour disposer d’informations et recommandations concernant le coronavirus Covid-19 :

– www.gouvernement.fr/info-coronavirus

– pour toutes questions non médicales, plateforme téléphonique nationale gratuite, 24 h sur 24, 7 jours sur 7 : 0 800 130 000.

– suivre les informations diffusées par l’agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté : https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/, Twitter et Facebook @arsbfc et par la préfecture de Saône-et-Loire : http://www.saone-et-loire.gouv.fr/, Twitter et Facebook @Prefet71