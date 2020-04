Le Président des Papillons Blancs de Chalon sur Saône, Louhans et la région salue la mobilisation de l'ensemble du personnel dans le contexte actuel

Les jours que nous vivons sont sans précédent et bouleversent la vie de tous, et plus particulièrement la vie des personnes en situation de handicap accueillies dans les établissements dont nous avons la gestion parce qu’elles sont moins aptes à comprendre la situation, à réagir et donc à se protéger.

Si certaines d’entre elles sont rentrées dans leur famille, la majorité est restée au sein des établissements.

Mais qui en parle ?

Qui parle de ces personnes aujourd’hui invisibles, mais bien présentes, qui ont plus que toutes autres

besoin de repères et pour lesquelles tout changement est source d’angoisse et de stress ?

Sur l’ensemble des 119 résidents accueillis dans les Foyers de Vie, les Foyers d’Accueil Médicalisé, les Accueils de Jour, 92 sont toujours sur place, les autres sont retournés vivre le confinement dans leurs familles.

L’ensemble des Etablissements Sociaux et Médico Sociaux de l’APB de Chalon sur Saône poursuit sa mission d’utilité sociale d’accompagnement des personnes en situation de handicap à partir des hébergements 365 jours. Pour les autres services, l’accompagnement se structure à partir de contacts réguliers et d’interventions au domicile pour les situations le nécessitant afin de respecter la directive de confinement.

Si la situation d’un adulte devenait complexe au domicile, les directions en articulation avec la direction générale du GCSMS HESPERIA 71 s’organiseront pour trouver une solution d’accueil sur l’un des établissements d’hébergement.

Avec tout ce que cela représente de difficultés pour ces familles, ces parents quelque fois âgés.

Qui parle des personnels de ces établissements confrontés à la complexité organisationnelle que génère cette situation, à un surcroît d’investissement, d’adaptation, et de précautions à prendre avec la problématique majeure d’un manque de professionnels au fil des jours.

Dans ces secteurs aussi le manque d’équipements de protection indispensable à une bonne prise en charge est une source d’inquiétude, de stress supplémentaire pour le personnel soucieux des risques encourus pour elles mêmes et pour les personnes accompagnées.

C’est pourquoi je voudrais publiquement remercier l’ensemble des salariés pour tout le travail accompli, pour la solidarité dont ils font preuve, pour leur professionnalisme et leur engagement au service des résidents et de leurs familles et leur capacité d’adaptation.

Merci aux équipes de direction pour l’attention portée aux résidents, aux personnels et aux familles.

Merci à l’équipe de la Direction Générale « Hespéria71 » qui doit tenir le cap et qui apporte au quotidien son soutien à toutes les équipes.

Même si nos bureaux sont fermés actuellement, l’Association reste mobilisée pour apporter son soutien aux équipes, être à l’écoute des parents et des familles qui auraient besoins d’une aide, d’un soutien, d’un conseil.





Alain LEFAUCHEUX Président APB Chalon sur Saône