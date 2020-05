Le soleil fait son retour en Saône et Loire

Profitez-en ! Ca ne va pas durer !

Pour cette journée de lundi et ce début de semaine, les températures repartent à la hausse avec en moyenne une hausse des températures de l'ordre de 5°c entre ce dimanche et ce lundi en Saône et Loire. Le thermomètre atteindra facilement les 23°c en ce début de semaine. Un soleil qui cédera à nouveau la place à un ciel nuageux et à des averses au fil de la semaine !