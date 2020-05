Comité du souvenir Jean Pierson. Annulation de la cérémonie publique du 31 mai 2020

Étant donné les circonstances actuelles et les mesures de sécurité à suivre dues à l’épidémie de coronavirus (interdiction des rassemblements publics de plus de 10 personnes), il ne sera pas possible de maintenir notre cérémonie commémorative du 31 mai 2020 au bois des Maranges à Collonge-en-Charollais.

Cependant, un hommage aux 7 maquisards FTP du « camp des Loups » massacrés le 27 mai 1944 sera rendu par une délégation de notre comité du souvenir Jean Pierson et par une délégation de la municipalité conduite par Madame le Maire de Collonge-en-Charollais. Deux gerbes seront déposées au monument. Nous n’oublions pas.

Le président du Comité du Souvenir Jean Pierson Yves Sabre