Des risques d'orages pour la fin de semaine en Saône et Loire

Les températures reparties à la hausse, s'installeront au-dessus de la barre des 30°c en Saône et Loire.

Un coup de chaud... et des orages... c'est ce qui devrait finalement se passer tout l'été en Saône et Loire. Météo France nous annonce un coup de chaud pour ce début de semaine, avec une première dégradation probablement pour mercredi avec ici ou là des averses orageuses sur le sud du département. La journée la plus orageuse devrait être celle de vendredi, avec des orages susceptibles de frapper dès la mi-journée sur une belle moitié du département.

L.G