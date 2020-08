La soirée s'annonce chahutée en Saône et Loire

Compte tenu des dernières 48h et des fortes chaleurs enregistrées, Météo France annonce une soirée quelque peu compliquée.

Il vous est recommandé de ranger tout ce qui peut l'être au regard des prévisions météorologiques pour cette fin de journée. Toute la Saône et Loire est concernée. Des averses orageuses devraient frapper au fil des heures et notamment sur l'ouest et sud-ouest du département. Prenez vos précautions !