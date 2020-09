CORONAVIRUS - 4 membres du personnel de l'Education Nationale positifs au Covid19 en Saône et Loire

Communiqué du rectorat de Dijon :



Le protocole sanitaire rectorat/ARS a été activé 10 fois pour analyse et conduite d'opérations de tracing.



- En Côte-d’Or : 1 cas COVID confirmé dans un établissement du secondaire.

- Dans la Nièvre : aucun cas relevé.

- En Saône-et-Loire : 6 cas COVID confirmés (4 personnels de EN, 2 élèves). 1 école 5 établissements du secondaire concernés. 1 classe fermée en primaire.

- Dans l’Yonne : 3 cas COVID confirmés (3 élèves). 2 écoles et 1 établissement du secondaire concernés. 2 classes fermées en primaire.



Au total, 57 élèves de primaire, sur les 140.000 écoliers que comptent l'académie, sont actuellement dans un dispositif de continuité pédagogique à distance.

Pour information, de nouvelles fiches détaillées ont été transmises aux directrices et directeurs d’écoles et chefs d’établissements. Elles précisent les procédures à suivre dans les cas de suspicion ou de confirmation de cas covid-19 dans une école, un collège ou un lycée :



- que faire si un élève est susceptible d’avoir la COVID-19 ?

- que faire si un élève est un cas confirmé de COVID-19 ?

- que faire si un agent est susceptible d’avoir la COVID-19 ?

- que faire si un agent est un cas confirmé de COVID-19 ?



Vous pouvez les consulter et les télécharger ici : https://www.education.gouv.fr/suspicion-ou-confirmation-de-cas-covid-19-ce-qu-il-faut-faire-305730