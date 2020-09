Le lycée horticole et du paysage de Tournus vidé de ses élèves à cause de 2 cas avérés de COVID19

La Préfecture de Saône-et-Loire et l’ARS ont décidé en commun de l’éviction de l’ensemble des élèves du lycée à partir de lundi 14 septembre.

Communiqué de presse de la Préfecture de Saône-et-Loire

Deux cas de coronavirus ont été confirmés parmi les élèves du lycée de l’horticulture et du paysage à Tournus. Après analyse de la situation sanitaire par l'Agence régionale de santé et du nombre de cas contacts, l'éviction des 110 élèves de l'internat a été préconisée. Compte tenu de la part prépondérante d'élèves internes parmi les élèves du lycée (de l'ordre de 70 %) et de la difficulté de garantir le fonctionnement minimal de l’établissement sans internat, le préfet de Saône-et-Loire a décidé, en lien avec le directeur de la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt et après avis de l'Agence Régionale de Santé, de l’éviction de l’ensemble des élèves du lycée à compter de lundi 14 septembre pour 2 semaines.

Les familles des élèves du lycée vont être destinataires des modalités de suivi sanitaire (isolement, gestes barrières) et de dépistage à mettre en place pendant la période d'éviction et avant d'envisager un retour dans l'établissement.

Pendant la période d'éviction, la continuité pédagogique sera mise en œuvre par l'établissement afin de permettre aux élèves de poursuivre leurs apprentissages jusqu’à la réouverture du lycée.