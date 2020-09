CORONAVIRUS - La Saône et Loire en rouge !

La Saône et Loire est passée en rouge comme nous info-chalon.com l'annonçait, à l'instar d'un certain nombre de départements voisins. Qu'est ce que ça signifie ?

Quels sont les critères ?

Un département passe en zone rouge ou « zone de circulation active du virus » (ZCA), lorsque son taux d'incidence dépasse 50 nouveaux cas de Covid-19 pour 100 000 habitants en une semaine. Cet indicateur est calculé à partir des résultats des tests PCR.

Cependant, un département avec un taux d'incidence inférieur peut être classé par anticipation en zone rouge si ce taux est en augmentation ou bien s'il est géographiquement proche d'un autre département avec un taux d'incidence élevé.

La décision de passage en ZCA est prise par décret du Premier ministre.



Quelles mesures peuvent-elles être prises ?

Le passage d'un département en zone rouge donne au préfet des pouvoirs renforcés. Il peut prendre des mesures complémentaires sur son territoire pour lutter contre la propagation du virus, notamment :

limiter les déplacements à un rayon de 100 km, à un département ou à une ville ;

fermer partiellement ou complètement les établissements recevant du public (ERP) non essentiels (par exemple des salles de spectacles, des centres commerciaux, des gymnases, des musées...), des lieux de réunions ou des lieux publics (rues, jardins, parcs, plans d'eau, plages ...) ;

interdire la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu'en soit l'objet ;

limiter voire interdire des rassemblements.

Ces mesures sont prises en concertation avec les maires et les Agences régionales de santé (ARS) en fonction des données épidémiologiques locales.

Communiqué de la Préfecture de Saône et Loire tombé ce vendredi soir

Le département de Saône-et-Loire devrait être classé parmi les zones de circulation active du virus (« zone rouge ») à l’issue de la parution d’un décret au Journal Officiel ce week-end.

Ce classement est motivé par l’augmentation rapide du taux d’incidence (nombre de cas positifs pour 100 000 habitants) observée ces derniers jours ainsi que par la hausse rapide du nombre des hospitalisations dans notre département.

Un tel classement permet au préfet de département de prendre des décisions adaptées aux circonstances locales.

Julien Charles, préfet de Saône-et-Loire a décidé la mise en place de nouvelles mesures applicables à compter de lundi 21 septembre et jusqu’au 31 octobre, date à laquelle seront réévaluées les mesures en fonction de l’évolution de l’épidémie :

- Extension du port du masque dans l’espace public

Le port du masque sera obligatoire pour les personnes âgées de 11 ans et plus, sur les marchés, les vides-greniers, les brocantes et toute forme de vente au déballage, ainsi que dans un rayon de 50 mètres autour des accès des écoles, collèges, lycées et établissements d’enseignement supérieur.

- Suspension de l’autorisation tardive de fermeture des débits de boissons

Le préfet de Saône-et-Loire a décidé de suspendre les autorisations de fermeture tardive accordées aux débits de boissons et par conséquent de revenir à la règle de fermeture à 1 heure du matin pour tous les débits de boissons.

Par ailleurs, afin de limiter la propagation du virus dans les espaces extérieurs, le préfet de Saône-et-Loire souhaite, en concertation avec les maires, prescrire par arrêté préfectoral, le port du masque dans les rues les plus fréquentées (piétonnes, commerciales…) aux horaires les plus critiques. Cette mesure semble à ce stade devoir s’imposer dans les communes de plus de 10 000 habitants, où le virus circule le plus activement. Un travail va donc être engagé avec les élus concernés sur ce point. Les maires des autres communes qui le jugent nécessaires peuvent faire des propositions en ce sens à leur sous-préfet d’arrondissement.

A ce stade de l’épidémie, le préfet de Saône-et-Loire n’envisage pas de fermeture généralisée de certains types d’établissement recevant du public afin de ne pas freiner la reprise économique et nuire au maintien du lien social. Cette position pourra être modifiée en fonction de l’évolution de la situation.

Néanmoins, il est nécessaire de respecter les gestes barrières et les règles propres à chaque catégorie d’établissement recevant du public. Cette vigilance s’impose tout particulièrement dans les établissements de type X (établissements sportifs couverts) et de type L (salles de réunion, de projection, de spectacle ou à usage multiple).

Pour les établissements recevant du public de type L, le classement du département en zone de circulation active du virus a pour effet de réintroduire l’obligation de l’espacement d’au moins un siège entre chaque personne ou groupe de moins de 10 personnes venant ensemble.

Enfin, les règles applicables aux rassemblements sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public (en dehors des établissements recevant du public) demeurent inchangées à cette heure. Ils restent soumis à déclaration dès qu’ils rassemblent plus de 10 personnes simultanément.

Toutefois, le préfet de Saône-et-Loire recommande de reporter les manifestations qui ne sont pas indispensables, en particulier celles qui regroupent les personnes plus vulnérables, tant que la dynamique épidémique reste forte.

Face à cette progression rapide de l’épidémie, l’application des mesures barrières et des gestes de bon sens, par tous, est essentielle :

Se laver très régulièrement les mains avec de l’eau et du savon,

Respecter une distance d’au moins 1 mètre entre les personnes et limiter les contacts non nécessaires,

Porter un masque grand public quand la distance d’un mètre n’est pas respectée, quand il est obligatoire, ou lors des situations à risque (lieux très fréquentés, espaces clos, rassemblements festifs…),

Protéger systématiquement ses proches notamment les plus âgés et vulnérables en respectant strictement les mesures barrière en leur présence,

Être très vigilant et prudent lors des événements festifs et des rassemblements familiaux,

Saluer sans se serrer la main et sans embrassades.



La stratégie « Tester-Tracer-Isoler » doit être poursuivie afin que chaque personne présentant des symptômes évocateurs de COVID-19 ou ayant le moindre doute puisse bénéficier d’un test de dépistage.

Dans l’attente, les personnes doivent s’isoler et réduire leurs contacts au strict minimum.

Le préfet de Saône-et-Loire en appelle au civisme et à la responsabilité de tous les habitants de Saône-et-Loire pour préserver la santé de tous.