CORONAVIRUS - Trois séances de dépistages gratuits organisées à Mâcon

Communiqué de presse de la Préfecture de Saône et Loire

Dans la continuité des deux opérations qui se sont tenues à Mâcon au centre-ville le samedi 27 juin et lors

du forum des associations 1,2,3 les 5 et 6 septembre, en accord avec l’Agence régionale de santé, de nouvelles campagnes seront organisées au nord et au sud de la ville afin d’agir au plus près des populations :

- Lundi 21 septembre de 14h à 18h : rue des moulins, sur le parking de la MJC des Blanchettes

- Mercredi 23 septembre de 14h à 18h : parking de l’Espace Michel Debré

- Mardi 29 septembre de 8h à 12h : rue des moulins, sur le parking de la MJC des Blanchettes

Ces tests sont gratuits et nécessitent simplement de se munir d’un masque et de sa carte vitale.

Ils s’adressent à toute personne mais particulièrement à celles qui ont des symptômes (fièvre, toux, mal à la gorge, courbatures...), qui ont été en contact avec une personne qui est ou a été malade, qui vivent avec une personne fragile (personnes malade, âgée, handicapée).

Julien CHARLES, préfet de Saône-et-Loire et Jean-Patrick COURTOIS, maire de Mâcon en appellent à la responsabilité individuelle et collective des habitants de Mâcon face à l’accélération de l’épidémie et à la multiplication de signalements dans des environnements familiaux et collectifs.

Continuons à appliquer tous ensemble les gestes barrières et les mesures de bon sens. Nos comportements individuels et collectifs conditionnent l’évolution de l’épidémie. Pour nous-même comme pour nos proches, soyons responsables.