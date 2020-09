METEO - Six accidents de la circulation sur les routes de Saône et Loire

Les sapeurs-pompiers de Saône et Loire ont été bien sollicités ce dimanche en fin d'après-midi.

A Saint-Marcel sur la D678 route d'Oslon pour une voiture qui a perdu le contrôle finissant sa course contre un poteau EDF, à Lacrost sur la D975, à Gilly sur Loire, à la Chapelle de Guinchay sur la D95 route de Juliennas, avec une voiture qui a terminé sa course sur le toit mais aussi à Mercurey comme évoqué par info-chalon.com plus tôt ou encore à Montchanin au rond-point Jeanne Rose. Ce sont au final 5 blessé qui ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers alors que les routes départementales sont détrempées par des averses abondantes ces derniers jours. Prudence à l'occasion de vos déplacements et adaptez votre vitesse en conséquence !

L.G