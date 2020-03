Coronavirus: Édouard Philippe annonce l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes

Invité du 13H de TF1, le premier ministre a rappelé que l'objectif était de préserver la santé des Français. "On est au début du moment de l'accélération du virus", a affirmé Edouard Philippe, expliquant que les mesures prises actuellement étaient des "mesures de freinage". Mais pour aller plus loin, le premier ministre a annoncé que les rassemblements de plus de 100 personnes étaient désormais interdits.