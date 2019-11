Rock Cheerleaders : Journée de cohésion pour les coachs

c'était samedi…

Ce samedi avait lieu pour la première fois une journée « intégration coach » pour les entraîneurs des Rock Cheerleaders. Isabelle, head-coach et présidente de l’association tenait à organiser pour ses six coachs une journée cohésion : « Etre coach dans une association nécessite un investissement important alors que nous sommes tous bénévoles. J’avais à coeur d’organiser cette journée spéciale pour mes entraîneurs avec plusieurs objectifs : une cohésion entre les coachs pour se connaître un peu plus, une meilleure intégration pour les plus timides et une détente autour de jeux ».

La journée commençait par la 1ère démonstration des Teen Rock lors de l’inauguration du Salon de l’Enfant à Dracy. Les coachs ont ensuite déjeuné chez Jimmy Pizza qui s’est vu accueillir tous les coachs des Rock Cheerleaders. Entre dynamisme et crises de rire, les cheerleaders ont su mettre l’ambiance. L’après-midi était consacré à une succession de jeux, défis en tous genres et chasse au trésor dans le quartier Paix/Boucicaut. Les équipes remportaient des points à chaque victoire et se sont vus remettre à l’issue de la journée des récompenses et médailles créées spécialement pour l’occasion.

Isabelle Druhot, Présidente des Rock Cheerleaders : « Je suis ravie de cette journée, mes entraîneurs se sont vite pris au jeu. Les différents défis ont permis de briser la glace et de révéler les caractères des plus timides. Je renouvellerai l’expérience la saison prochaine, mes entraîneurs sont sortis de cette journée de cohésion encore plus motivés pour s’investir dans un club ».

Retrouvez les Rock Cheerleaders à la maison des sports le 30 novembre pour une animation à la mi-temps du match de L’ASHBCC.