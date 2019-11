Le spectacle sera au rendez-vous le 1er décembre au centre-ville de Chalon!

pour la 43e édition de la Corrida pédestre…

La 43e édition de la Corrida pédestre de Chalon s/Saône organisée par l’Entente Chalonnaise d’Athlétisme se déroulera le dimanche 1er décembre. Elle fera son grand retour au centre-ville avec sa mythique montée de la citadelle et un éclairage somptueux.

5 courses sont au programme : A 15h, Course 1 de la Mutualité Française de 1 250m (poussins, poussines, 2009/2010). A 15h30, Course 2 de l’Office Municipal du Sport de 2 250m (benjamins, benjamines, 2007/2008) et course du Crédit Mutuel (minimes M et F, 2005/2006). A 16h15, Course 3 de Sport 2000 Chalon Sud de 4 300m (course féminine et masculine C/J/E/S/V, 2004 et avant). A 16h45, Course 4 parrainée par Daunat et les Vignerons de Mancey de 3 fois 1 250m (duo en relais, M/C/J/E/S/V, 2006 et avant). A 17h30, Course 5 de la Ville de Chalon de 10 000m, Course des As (féminine et masculine C/J/E/S/V, 2004 et avant).

Supporter, bénévole ou coureur, venez nombreux à ce grand rendez-vous sportif !

Le parcours

Le programme

Inscriptions