Billard Club Chalonnais : Charles Py Gerbault remporte le 2e tournoi au mode de Jeu 3 Bandes

Photo d'article : le chalonnais Charles Py Gerbault

Ce week-end avait lieu le 2e tournoi au mode de Jeu 3 Bandes dans les différentes catégories. En Nationale 2 à Chalon sur 3m10, 1ere place pour James Mercier avec 0,579 de moyenne générale, 5 points de meilleure série, 3éme Eric Soler. A Mâcon, en Nationale 3, Jérôme Richard vainqueur du tournoi avec 0,56 de moyenne générale, meilleure série 5 points, 5e François Raposo. A Chalon, en Nationale 3, Charles Py Gerbault remporte le tournoi avec 0,518 de moyenne générale et 6 points de meilleure série. Au Breuil, en Régionale 1, Jean Dorlet, Jacques Pacé et Daniel Laucher terminent respectivement 1er pour Jean Dorlet, avec 0,358 de moyenne générale, 4e et 5e de l'épreuve. Le week-end prochain, 3e et dernier tournoi à la Bande dans les différentes catégories.