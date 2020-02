Les judokas du Budokan sur les podiums de Bourgogne Franche-Comté

Le Budokan Chalonnais comptait 10 représentants lors du Championnat Bourgogne Franche-Comté des ceintures de couleurs Cadet et Seniors. Une compétition spécifique que sans ceinture noire. Les kyus (ceinture de couleurs) se disputent la victoire en poule puis en tableau pour les meilleurs d’entre-eux dans leur catégorie de poids respective.

Les judokas de Gabriel GUERY coordinateur technique au Budokan Chalonnais ont démontré de belles choses avec notamment les Titres de Emma BORDIN et Lila BLAISE respectivement en -52kg et -70kg. Mathis BORDIN se classe 2ème en -55kg. Camille PRECHEUR ne parvient pas à sortir de poule malgré une belle victoire au premier combat de poule. Chez les seniors Inès BERNOT se classe 2ème en -52kg tandis que Stéphane KOKES et Matthieu DASSONVILLE se classe 3ème en -81kg et -90kg.

Pierre TANGUY se classe 5ème en -81kg après un beau parcours jusqu’en quart de finale.

Alexis et Valentin BRUNET tous les deux en -73kg ne parviennent pas à sortir de poule.

Le groupe est en progrès mais on peut encore faire mieux avec plus de dépassement de soi à l’entrainement.