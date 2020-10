Assemblée Générale du FC Chalon : Une gestion drastique et une bonne nouvelle permet d’entrevoir le bout du tunnel de ce club pour la fin 2021

Le Grand Chalon décide de doter le FC Chalon d’un terrain synthétique à la place du terrain J.P ‘Bouillin’ ; des travaux qui commenceront dès 2021 a déclaré Dominique Melin !

Hier soir, à 19 heures 00, tout en respectant le protocole sanitaire, se tenait au réceptif du stade Léo Lagrange, l’Assemblée Générale du FC Chalon décidée par son Président, Pascal Jacques et les membres de son bureau.

Cette assemblée se déroulait devant une cinquantaine de personnes face à une tribune composée de droite à gauche de Jean François Cicala, (Membre du Comité Directeur), Roger Mazoyer, Tésorier du Club, Pascale Jacques et Dominique Melin, Vice-présidente en charge des sports.

Pascal Jacques présentait à l’assistance, le déroulement de la soirée : Rapport Moral, Rapport Financier, rapport sportif et technique, renouvellement par élection de membres du Comité Directeur, interventions des personnalités…

Dans son rapport moral le Président précisait : « Suite au COVID 19 à partir du 13 mars tout s’est arrêté, au ralenti comme tout le monde pour ensuite mettre fin à toutes nos activités sportives et extra-sportives. Malgré tout dans l’ensemble le club a bien réagi même s’il a fallu prendre des décisions rapides comme l’arrêt immédiat du remboursement de la dette et des emprunts afin d’éviter de perdre trop d’argent. J’ai mis les salariés du club au chômage partiel et j’ai cessé de verser les indemnités aux éducateurs bénévoles et je tiens à les remercier pour leur compréhension [...] On a été forcé d’annuler nos tournois de la Green Cup, le tournoi international U13 et le concours de pétanque qui a été repoussé fin août. Bien sûr tout cela a engendré une perte financière et nous étions également très inquiets envers nos partenaires dont certains avaient également cessé toutes activités économiques donc du coup nous ne savions pas trop où on allait. Mais une fois que le confinement a été terminé nous avons été rassurés car tous nos partenaires ont décidé de nous suivre et se sont inquiétés de notre situation et de nos contrats en cours ! Je tiens donc à les remercier et ils ont toute ma gratitude et ma reconnaissance […] Suite à cela il y a des conséquences qui sont financières avec une perte sèche que j’ai estimé à 20 000 euros environ (buvettes, fréquentation…) ce qui va engendrer environ 6 mois de retard pour pouvoir solder toutes nos dettes. Ce n’est pas catastrophique, j’avais prévu que le FC Chalon solderait toutes ses dettes au mois de septembre 2021 mais je pense qu’il faudra attendre la fin d’année 2021 voire janvier 2022 pour être débarrassé de çà ! […] Je voudrais remercier tous les dirigeants, les éducateurs, les joueurs, qui œuvrent toute l’année, la ville de Chalon et le Grand Chalon pour leur soutien ainsi que tous les partenaires privés qui nous assurent de leur soutien et je voudrais les remercier de leur confiance. Si il y a eu des conséquences financières, il y a aussi eu des conséquences sportives car notre équipe B va évoluer l’année prochaine en R3 […] Alors merci à tous, je vous souhaite à tous une bonne saison 2020 /2021 et je suis sûr que l’on va s’en sortir car sachez que c’est dans l’adversité et dans la difficulté que l’on prouve que l’on a du caractère et que l’on continue d’avancer, merci ! ». (Rapport moral voté à l’unanimité).

Le trésorier, Roger Mazoyer annonçait à l’assemblée que côté finances, le club s’était stabilisé et depuis 2 ans dégageait des exercices excédentaires (permettant le remboursement de la dette) liés à la réussite des manifestations organisées par le club mais aussi par une gestion sérieuse et surveillée. Pour l’année 2018/2019, le club termine en positif à hauteur de 24 638 euros (bilan voté à l’unanimité) et pour la saison totale 2019/2020 une estimation excédentaire qui devrait avoisiner aux alentours de 20 000 euros. Cette très bonne gestion depuis 3 ans permet de réduite la dette de 180 000 à 50 000 euros, dette qui devrait s’effacer totalement en janvier 2022.

S’en suivait la présentation par Jean François Cicala, de tenue de commissions, de manifestations sportives comme par exemple le tournoi de la Green Cup se déroulera le 26 septembre 2020.

La présentation par Damien Perrusson du staff technique et de toutes les nouvelles recrues séniors de la saison.

Quant à Dominique Melin, elle déclarait : « La chose que j’ai retenue, c’est que la situation dans laquelle vous vous trouviez il y a trois ans et en train de s’assainir et que d’ici 2022 vous allez trouver une issue heureuse concernant ces dettes qui avaient été créées et qui ne sont pas de vôtre fait, cela on le sait bien ! C’est pourquoi, on peut se féliciter de la gestion et de la rigueur que vous mettez en place justement pour réduire au maximum les dettes et vos emprunts qui impactent donc ce club, alors bravo pour votre gestion […] Maintenant je vais vous lire une petite missive pour que les choses soient bien claires : Le Grand Chalon a bien conscience de l’enjeu qui se pose concernant la pratique du football sur le stade Léo Lagrange, c’est pour cela que nos terrains méritent un investissement. Sur ce constat, nous avons eu plusieurs réunions de travail avec le club. Une étude a été réalisée pour parvenir a plusieurs hypothèses d’aménagement. L’enjeu pour la collectivité, ce n’est pas de créer un terrain synthétique ou un nouveau terrain enherbé. L’enjeu, c’est de penser à la pratique du football sur le long terme, de soutenir la formation des jeunes et de se donner les moyens d’avoir une vision globale de l’aménagement. A ce jour, une hypothèse sérieuse a été présentée aux dirigeants du club mardi dernier. Cette hypothèse recueille à la fois l’assentiment du club et celle du Grand Chalon. Elle prévoit l’aménagement d’un terrain synthétique sur l’actuel terrain Bouillin ! Ce terrain synthétique devra impérativement répondre à des normes écologiques. Nous ne voulons pas que nos sportifs évoluent sur du plastique (MPR) ou des pneus usés. L’éclairage sera remis aux normes, les clôtures et les pares ballons seront également changés. Cette hypothèse prévoit aussi la restructuration de la plaine nord pour bien séparer le pôle foot du pôle rugby avec notamment la transformation du terrain stabilisé en terrain naturel. Le terrain JP Adams sera quant à lui mis à niveau. Cette hypothèse nous permettra donc de faire du terrain JP Adams, un véritable terrain d’honneur. L’investissement de la collectivité se veut conséquent puisqu’il est estimé environ à 1 million 200 000 euros. Le travail va désormais donc se poursuivre sur la base de cette hypothèse. Une fois affinée, elle sera proposée dans les différentes instances du Grand Chalon et les opérations pourraient être engagées dès 2021. Voilà ce que je voulais vous annoncer ! Je vous souhaite donc une bonne saison à tous et vous savez que vous avez le soutien des collectivités locales ! ».

On notait lors de cet événement, la présence de Gilles Vechambre, Directeur sportif de la Ville de Chalon-sur-Saône et du Grand Chalon.

J.P.B