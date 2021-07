Michel Baguet président du Rotary Chalon Saint-Vincent 

La roue tourne au Rotary Chalon Saint-Vincent. Michel Baguet succède à Danièle Pierre-Guy à la tête du club service chalonnais

Michel Baguet est le trentième président du rotary-club Chalon Saint-Vincent. Il a pris officiellement sa fonction ce 1er juillet, début de la nouvelle année rotarienne. La passation de pouvoir a eu lieu le 16 juin dernier au Domaine de Moulin Madame à Givry, en présence de François Prot, gouverneur, et Michel Durand, past-gouverneur du district 1750, de Marc Lelédy, président du Rotary Chalon Bourgogne Niépce, ainsi que d’Ouly Regnard, présidente, et Françoise Robeaux, past-présidente du club Inner Wheel de Chalon. Venus participer au 30e anniversaire du club, cérémonie qui se déroulait en parallèle, Raphaël Gauvain, député de Saône-et-Loire, ainsi que Friedrich Peter et Rudiger Gollücke, membres du rotary-club allemand d’Offenburg-Ortenau, étaient aussi présents.

« A l’image d’un capitaine d’une équipe de rugby... »



Agé de 71 ans, Michel Baguet, entré au club en 2017, est un ancien avocat et il succède à Danièle Pierre-Guy, présidente en 2020-2021. « Mes amis du rotary-club Chalon Saint-Vincent ont bien voulu me désigner comme leur président pour l’année 2021-2022. C’est un honneur et une marque de confiance que j’apprécie à leur juste valeur. Mais c’est aussi une responsabilité dont je mesure l’importance » a déclaré Michel Baguet en débutant son discours d’investiture. Et d’ajouter « A l’image d’un capitaine d’une équipe de rugby, le président doit à mes yeux être celui qui fédère des individus aux personnalités diverses et variées avec pour objectif la victoire ». Pour gagner il pourra s’appuyer sur Danièle Pierre-Guy, past-présidente, Christian Verchère, vice-président, Florence Grosso, secrétaire, Céline Queneau, trésorière, Michèle Tarrit-Lotton, protocole, et Gaby Theulot, bulletinier.

«... tels des marins dans le Pot-au-Noir »

Michel Baguet n’a pas manqué de rendre hommage à la présidente sortante Danièle Pierre-Guy et au vice-président sortant Claude Mennella, lesquels « tels des marins dans le Pot-au-Noir, ont tenu bon la barre et ont permis à notre club de réaliser des actions innovantes en des périodes difficiles ». Allusion bien évidemment à la crise sanitaire liée au Covid-19. Le nouveau président pensait alors à la distribution de colis du Rotary à des étudiants en grande précarité et à des familles nécessiteuses en partenariat avec la FACE (Fédération des associations chalonnaises d’entraide) et au soutien financier apporté aux réalisateurs d’une BD éducative consacrée à l’histoire de la tuberculose et à sa prévention et éditée dans le cadre des 100 ans du BCG.

La grande priorité : le recrutement



Après avoir annoncé la reconduction des actions qui font le succès du club depuis de nombreuses années, Michel Baguet a fait part de sa volonté de s’associer à « Plante des roses et sauve les abeilles », une action qui sera lancée en novembre prochain par le district 1750.

Mais l’une si ce n’est la grande priorité de son mandat, et ce n’est pas nouveau, sera le défi des effectifs. « Mais le recrutement, aussi nécessaire soit-il, ne suffit pas. Encore faudra-t-il que nous sachions retenir nos membres en leur offrant ce qu’ils sont venus y chercher ». Le Rotary Chalon Saint-Vincent a perdu plusieurs membres et il faut absolument stopper la baisse de l’effectif.

Sept mois en période de confinement



Avant de transmettre le collier, symbole de la présidence, à Michel Baguet, Danièle Pierre-Guy a dressé le bilan de son mandat d’une année. « Une année exceptionnelle », sur laquelle elle est revenue. « Lors de mon discours de passation en septembre dernier, je vous disais « Nous vivons une année particulière, étrange ». Pouvais-je imaginer que sur les neuf mois à venir, sept seraient en période de confinement ? ». Avant d’ajouter « Dès la première semaine de confinement, notre club a fait preuve d’adaptabilité et de réactivité. Nous nous sommes investis dans les réunions en visio ». Au total vingt-quatre. Avec comme résultats la concrétisation de plusieurs actions : les Colis du Rotary et Mon Sang Pour Les Autres en mars, une aide financière pour la sortie d’une BD sur la tuberculose en mai, une participation à la collecte alimentaire du Grand Chalon et le 30e anniversaire du club en juin. Par contre, au grand dam de la présidente sortante, trois actions ont été annulées et quatre reportées.

Enfin la passation de pouvoir entre Danièle Pierre-Guy et Michel Baguet a été l’occasion d’honorer cinq membres du club pour leur implication au sein du Rotary. Joël Bassier, Gaby Theulot, Michèle Tarrit-Lotton, Claude Mennella, et Céline Queneau ont ainsi reçu un Paul Harris Fellows.

Gabriel-Henri THEULOT